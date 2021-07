Bari, LDL: "D'accordo con l'obbligo di vaccinazione per partecipare ai campionati"

Come riferisce tuttobari.com, ai microfoni di TeleBari è intervenuto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, che, dal ritiro, ha fatto il punto della situazione. Partendo dalle riscontrate positività al Covid-19: "È una situazione complessa che non ci auguravamo, nella scorsa stagione lo staff è stato attentissimo nel rispetto dei protocolli. Negli ultimi tempi la variante Delta ha complicato le cose, è stata una cosa spiacevole. Stiamo continuando il lavoro di preparazione del resto della squadra, cercando di contenere al massimo questa situazione. D'accordo con la strategia usata in Inghilterra, con l'obbligo di vaccinazione per partecipare ai campionati. Con il senno di poi è facile trovare soluzioni. Cancelleremo i prossimi eventi, anche l'amichevole che avevamo programmato a metà agosto, per rispetto nei confronti degli avversari e non mettere in pericolo nessuno. Dalla mattina alla sera ci si impegna, indipendentemente dalle situazioni personali. Con i calciatori che sono nei nostri piani si può anche parlare individualmente per iniziare a costruire il nuovo corso, verso un risultato troppo importante per questa piazza".

Spazio quindi alla riapertura degli stadi per chi possiede il green pass e sulla campagna abbonamenti: "D'accordissimo con lo strumento, è troppo importante tutelarci. Sugli abbonamenti valuteremo, domani ho una videocall con il mio gruppo per capire quali politiche seguire. Nelle prossime settimane aspettatevi novità, dovrà andare di pari passo con le direttive del governo".