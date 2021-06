Bari, Polito: "Rispetto chi sta a Napoli, ma qui le scelte tecniche saranno mie"

Ieri Ciro Polito, ex direttore dell'Ascoli, è stato presentato ufficialmente dal presidente del Bar Luigi De Laurentiis come nuovo direttore sportivo. Queste alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal nuovo ds biancorosso: "Per me si tratta di una grandissima sfida, ma l’affronto senza paura. Le responsabilità non mi spaventano. L’obiettivo è vincere e riportare Bari dove merita. Si devono mettere tutti a disposizione. Mi attende un compito arduo, ma sono pronto a lottare contro tutto e tutti. E lotterò anche contro i calciatori che non stanno a determinate regole".

Inoltre Polito ha rivendicato autonomia assoluta sul mercato rispetto al Napoli: "Noi siamo il Bari, le scelte tecniche saranno mie. Rispetto ovviamente chi sta a Napoli, ma a Bari con il presidente deciderò io".