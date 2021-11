Bari primo in Serie C, Luigi De Laurentiis esulta: "Non pensiamo a un ca**o, solo a vincere"

Il Bari batte il Catanzaro, e si porta in vetta al Girone C di Serie C. Come riferisce tuttobari.com, a fine gara il presidente Luigi De Laurentiis si è presentato negli spogliatoi e ha così parlato alla squadra: "Bravi, veramente bravi. Il campionato è lungo. Poi ci abbracciamo tutti, facciamo i premi, facciamo i balli, andiamo in discoteca insieme. Io faccio tutto, Valerio e Simone (Di Cesare e Simeri) lo sanno. Non pensiamo a un c***o, pensiamo solo a giocare, segnare e a portarle a casa. Siamo all’inizio del campionato".