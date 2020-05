Baroni e il rischio infortuni: "Complicato non farsi male dopo esser stati fermi così tanto"

Marco Baroni, ex allenatore del Benevento tra gli altri, ha trattato il tema infortuni per l'eventuale ripresa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono delle difficoltà oggettive per la ripartenza, a cominciare dagli infortuni. Io mi sono aggiornato su qualche dato e in prima giornata il rischio infortuni è aumentato del 262%. Ci sono circa 3 infortuni per squadra in Bundesliga in questa fase. Queste statistiche fanno capire che sarà complicato ripartire senza infortunarsi dopo esser stati fermi per tanto tempo".