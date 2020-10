Baroni: "Ottimo mercato del Napoli e Gattuso sa gestire la rosa. E' da vertice"

L'allenatore Marco Baroni è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Purtroppo questa situazione con l'impennata del Covid era attesa, ma bisogna provare a resistere. Anche perché questa situazione mi sembra gestibile. Il rischio che salti in aria tutto è molto probabile, ecco perché ci vuole grande partecipazione da parte di tutti, in primis dei calciatori e degli addetti ai lavori: è una lotta che dobbiamo affrontare tutti insieme, senza alzare bandiera bianca".

Come la vede la scelta di Rugani di andare al Rennes per giocare?

"Daniele ha sentito la necessità e la voglia di tornare protagonista, dopo alcuni anni in cui si è ritagliato poco spazio in un gruppo e in una squadra top. L'esigenza di dare continuità alle prestazioni ha prevalso nella scelta".

Come la vede la rosa del Napoli?

"Si sono mossi molto bene, e Gattuso ha dimostrato di saper gestire benissimo questa rosa: essendo così ampia può fronteggiare tutte le competizioni".