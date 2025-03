Baronio esalta Conte: "Sa entrare nella testa dei giocatori, ovunque va si vede la sua mano"

Roberto Baronio, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A: "Quanto conta l’empatia con il gruppo? Non voglio esagerare, in una scala da 1 a 10 ti dico che conta 10. Penso che l’allenatore debba saper parlare e coinvolgere: spiegare un esercizio lo possono fare tutti ma poi farti capire è almeno l’80%. Poi vengono la tecnica, la tattica e le altre cose.

Quando tu entri nella testa dei calciatori hai vinto, poi puoi chiedergli anche di lanciarsi con la testa contro il muro e loro vanno (ride, ndr). Penso che nel nostro campionato ce ne sono tanti di allenatori così, ho in mente un allenatore che conosco e stimo tantissimo: Antonio Conte. Lui alla fine dove va va, capisci e vedi subito la sua idea di gioco e la sua mano. Quando vedi le squadre di Conte dici: ‘Questa è una squadra di Conte’, quindi vuol dire che è capace di entrare nella testa dei giocatori. Penso sia una cosa fondamentale l’empatia, crearla all’interno del gruppo e portarli tutti dalla parte tua”.