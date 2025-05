Podcast Mora a TN: "Miracolo di Conte! Ha portato elementi di livello e ridato anima al gruppo"

vedi letture

L'ex calciatore azzurro e oggi allenatore Nicola Mora, è intervenuto ai microfoni di 'TuttoNapoli in Podcast', commentando i temi odierni. Di seguito un estratto.

Quanto è importante la mano di Conte in proporzione al valore assoluto dei giocatori? “Più che importante, credo sia fondamentale. Il primo acquisto è Buongiorno e senza Conte non credo sarebbe venuto a Napoli. Non me ne vogliano altri allenatori, ma la capacità di uno vincente come Conte di convincere i giocatori è fondamentale. È sotto gli occhi di tutti. Il Napoli è stato al primo posto per più giornate rispetto all’Inter. Mercato? Sono stati persi giocatori importanti e ne sono arrivati altrettanti importanti. McTominay era già di livello superiore, ma se era in uscita dal Manchester significa che non lo ritenevano così importante. Lukaku lo ritenevano sul viale del tramonto, ha fatto doppia cifra di gol e assist e non è poco. Gilmour lo ha voluto fortemente Conte e da gennaio in poi ha dimostrato qualità. Penso che sia stato il grande miracolo di Conte assemblare una squadra importante, ricostruirla nell’animo e nell’attaccamento alla maglia”.

L’Inter è una squadra dalla doppia dimensione, giocherà la finale di Champions ma in campionato ha sottovalutato delle partite: “L’Inter fondamentalmente ha sbagliato un paio di partite consecutive, passando da +3 a -3 nel giro di un paio di settimane. Però questo capita solamente perché il Napoli ha fatto qualcoda dí incredibile. All’inizio dell’anno, nonostante l’arrivo di Conte, nessuno avrebbe pensato di poter sbaragliare tutta la concorrenza e di essere lì primo in classifica. L’Inter è arrivata a marzo-aprile giocando tre competizioni e questo porta via energie, inconsciamente dava quasi per scontato il campionato. Abbiamo visto martedì contro il Barcellona quanto è stata difficile. Ma credo che tutto questo sia semplicemente possibile perché il Napoli ha fatto qualcosa di incredibile e che Conte sia riuscito veramente a plasmare la squadra, facendo anche scelte impopolari come ‘abbandonare’ la Coppa Italia”.