Bartoletti: "Calcio? Se ci sono le condizioni per ripartire a giugno, bisogna farlo"

Il giornalista Marino Bartoletti è intervenuto a Marte Sport Live: "Nel secondo dopoguerra lo sport è stato un faro, una stella cometa. Ma proprio lo sport deve essere messo in condizioni di essere praticato e ancora navighiamo a vista senza sapere dov'è l'orizzonte, dove e quando si può ricominciare. La ripresa del campionato oggi non è una priorità, ma non dobbiamo arrenderci. Se ci fossero le condizioni per partire anche a giugno, un pensierino bisognerebbe farlo. Ricordando, ancora, che la priorità oggi è la nostra salute".