Bartoletti: "E' un campionato da wild card, il Napoli ha tutte le componenti"

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco', Il giornalista Marino Bartoletti è intervenuto ai microfoni di Canale 8: “Dopo 10 anni, questo è un campionato da wild card. Questo campionato somiglia molto a quello di Serie B, dove è difficile fare un pronostico e tutto questo giova al benessere del campionato stesso. Guardando la classifica, ci sono 6 squadre che sono in grado vincere lo scudetto in questo momento, avranno sicuramente delle fasi e delle settimane sbagliate ma tutti sono in grado di battere tutti, si tratta di vedere come si arriverà ad aprile. Ritengo che il Napoli abbia la motivazione, una rosa, una panchina e un tecnico straordinari. Stimo moltissimo Rino Gattuso da punto di vista professionale e soprattutto dal punto di vista umano. Ci sono tutte le componenti, perché questa occasione, qualunque sia, non la si possa lasciar fuggire”.