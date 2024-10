Bartoletti: "Gli scudetti si vincono battendo le piccole e vincendo gare sporche"

vedi letture

Marino Bartoletti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, in occasione dell’evento creato in onore di Diego Armando Maradona, ‘Per Sempre Diego’: “Ho abbracciato Dalma e Giannina come se abbracciassi Diego. Quando mi hanno detto che mi sarebbe stato conferito questo premio sono corso, è un modo per riabbracciare l’amico più grande che ho avuto nel mondo del calcio.

Il Napoli di Conte? Gli scudetti si vincono così, battendo le piccole e vincendo le gare sporche”.