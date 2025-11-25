Bartoletti sicuro: “Maradona? A Napoli non l'avrebbero mai fatto morire!"

Marino Bartoletti, giornalista, ha parlato di Diego Armando Maradona e non solo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Ero al matrimonio di Maradona insieme a Gianni Minà, un evento di cui vado veramente orgoglioso. Diego stava benissimo e lo ricordo con molta nostalgia. Oggi sarebbe un meraviglioso 65enne forse un po’ infastidito dal calcio moderno, a Napoli non lo avrebbero mai fatto morire.

Il Napoli può fare strada in Champions, deve solo superare queste timidezze iniziali. Gli azzurri hanno lo scudetto sul petto e devono rappresentare al meglio l’Italia, Conte tiene tanto a questo percorso”.