Insigne: “Conte è una garanzia, polemiche inutili. Il Milan con gli stessi punti festeggia”

L'ex capitano azzurro del Lorenzo Insigne, ospite al Palapartenope del Tour di Viva El Futbol con Adani, Cassano e Ventola, ha parlato di Conte e del momento del Napoli: "Il mister l’ho avuto in Nazionale, è una garanzia. Non li fa mollare un centimetro, penso che ci siano un po’ di polemiche inutili perché il Napoli ha 25 punti, la Roma 27.

Loro stanno bene, oppure il Milan a 25 punti festeggia e noi a 25 punti dobbiamo criticare, leggere sui giornali che il Napoli sta facendo male. Penso che il Napoli sta facendo benissimo. Il campionato è lungo, penso che alla fine dirà la sua”.