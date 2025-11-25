De Giovanni: “Diego è nell’identità di Napoli! Ci ha insegnato a vincere ed a modo nostro"

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha parlato di Diego Armando Maradona ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Maradona fa parte dell’identità di Napoli, come tutti coloro che sono stati in sintonia ed eccellenza con la nostra città. Maradona ci ha insegnato a vincere perché ha vinto a modo nostro, con il genio e con il talento, con la capacità di muoversi all’interno delle regole, ma superandole.

Napoli non ha mai avuto un figlio così caro come Diego Armando Maradona, è una vicinanza più ancora che familiare. Io nutro la potente convinzione che se fosse stato a Napoli non sarebbe morto da solo”.