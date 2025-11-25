Nino D’Angelo: “Maradona è più di un re! Rappresenta tutti noi, è Napoli!"

Nino D’Angelo, cantautore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Quando ho scritto ‘campiò’ ho conosciuto Diego, ci ho fatto anche un film che conoscono tutti. Maradona è più di un re, più di quelli che sono nati a Napoli. Rappresenta tutti noi, Diego è Napoli!”.

