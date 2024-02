Barzagli: "La Champions è storia a parte, Napoli può cambiare la sua stagione col Barcellona"

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport si proietta sugli ottavi di Champions League,

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport si proietta sugli ottavi di Champions League, dando le sue favorite e volgendo lo sguardo sugli impegni delle italiane. Partendo dal Napoli col Barcellona: “Al di là dell’addio annunciato di Xavi, il Barça quest’anno ha avuto problemi: ha inserito tanti giovani e perso la straordinaria solidità difensiva della stagione scorsa. Ma la gioventù sa produrre anche colpi improvvisi e la storia del club in Champions avrà un peso.

Resta un ostacolo difficile per il Napoli, che non se la passa ancora tanto bene, perché non ha trovato certezze e alterna partite buone ad altre meno buone. Parliamo di campionato, però: la Champions è un’altra storia, magari fai bene una partita e ti può cambiare la stagione”.