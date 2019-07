Basta vota più bella partita alla Lazio: "Quella col Napoli, una delle più emozionanti!"

Cinque anni non si scordano. Soprattutto così forti e intensi, in una piazza come Roma. Dusan Basta è chilometri percorsi, sudore, fatica, cross. "Cinque anni nella Lazio sono stati bellissimi. Tante belle cose, tante emozioni". Si racconta in esclusiva con Tuttomercatoweb.com, l'esterno serbo classe 1984. Corsa e qualità che andranno avanti, perché la carriera non finisce qui. Solo la splendida parentesi biancoceleste.



Riavvolgiamo insieme il nastro. "Il primo anno con Pioli: terzo posto e preliminari per la Champions. L'ultima partita contro il Napoli, fuori casa, è stata una delle gare più emozionanti mai giocate. Poi la festa a Formello coi tifosi... Indimenticabile!".