“Bastava prendere Diao”, ma Biasin e Trevisani replicano ad Auriemma: “Conte non vuole 19enni!”

vedi letture

Si discute negli studi Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing', dopo la sconfitta del Napoli in casa del Como, con Assane Diao autore della rete decisiva per il 2-1 finale. Raffaele Auriemma si esprime così: "Conte? Non è arrabbiato, ma deluso dal mercato fatto a gennaio facendogli credere che si potevano prendere dei rinforzi che mai sarebbero arrivati. Bastava prendere Diao dal Betis dove hai Natan, il Como ha speso 12mln ed ha segnato 5 gol ed ha 19 anni”.

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, replica in questa maniera: "Diao? Avrebbe giocato con Conte? Sei sicuro, perché con Fabregas gioca un 19enne con Conte il 19enne avrebbe giocato? Conte non gli ha detto prendetemi un 19enne".

Si accoda anche Riccardo Trevisani: "Diao 19enne? Ma avrebbe giocato mi chiedo. Non avrebbe giocato con Conte, è pronto magari per Como, non per Napoli, Milan, Inter o Juve".