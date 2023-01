Batistuta a Dazn: “Il Napoli vincerà lo Scudetto! Lo merita e faccio il tifo per loro”

Presente in collegamento dall'Argentina negli studi di DAZN, Gabriel Omar Batistuta ha parlato di vari argomenti

TuttoNapoli.net

Presente in collegamento dall'Argentina negli studi di DAZN, Gabriel Omar Batistuta ha parlato di vari argomenti, a cominciare dal Mondiale in Qatar, vinto dall'Albiceleste: "Sarà difficile ritrovare un Mondiale così. Ho giocato negli Stati Uniti, in Francia e in Giappone. Non è mai stato così semplici. Squadre e tifosi non hanno mai cambiato albergo, non contava arrivare primi o secondi per la logistica. Per questo per me è stato incredibile, si arrivava tranquillamente agli stadio, si entrava facilmente.

Cosa è stata e cos'è Firenze per Batistuta?

"È stata la mia seconda casa, sono arrivato lì a 22 anni e sono andato via a 31. Con mia moglia ho avuto 3 figli lì, e a un certo punto avevo più amici a Firenze che in Argentina. Tuttora è la mia casa, ho capito subito la mentalità dei fiorentini e c'è stata subito sintonia. Mi sono trovato benissimo, mi è dispiaciuto tanto non dare ai tifosi lo scudetto. Ci ho messo il cuore, insieme ai miei compagni, ma non ci siamo riusciti".

Come vede queste Serie A?

"Secondo me vincerà il Napoli. Faccio il tifo per loro, perché penso che se lo meriti. Ci prova da 7-8 anni, ci è andato vicino ma non ci è mai riuscito. Quest'anno lo vedo più convinto. Il vantaggio è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri".

Cosa pensa della Roma di Mourinho?

"La vedo qualche volta. L'allenatore ha riportato entusiasmo nella tifoseria. Il mio rapporto con Roma è bellissimo, eravamo una grandissima squadra e i tifosi mi amano ancora. C'era la voglia di vincere, importantissima, e la vittoria della Lazio dell'anno prima ci ha dato una spinta in più e ci ha aiutato. Sono riuscito a prendermi quello che avevo cercato per 10 anni, ho un bellissimo ricordo e devo dire che l'anno che abbiamo vinto lo scudetto facevamo fatica a uscire di casa. L'esperienza è stata bellissima".

Parole poi su Mihajlovic e Vialli.

"Volevo poi onorare Sinisa e Gianluca, due esempi per tante generazione. Esempi di voglia, di lotta. Facevano vedere che si possono fare grandi cose comportandosi sempre bene. Non siamo mai stati amici ma li ho sempre ammirati e rispettati. Voglio stringermi con le loro famiglie".