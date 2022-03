Battibecco sul rigore negato, Marelli: "E' scontro di gioco". Mazzarri: "Sono cambiate le regole?"

Mazzarri: "Può darsi che il VAR abbia visto un'altra immagine: davanti non vedevamo, se l'avessero vista. Se è simile anche in B, è rigore".

Botta e risposta tra Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn e il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri sul fallo di Mike Maignan di Matteo Lovato. "Sull'episodio possiamo discutere ma l'interpretazione corrente è considerarli scontri di gioco. In molti sono andati verso il pallone, lo scontro è considerato scontro di gioco: a Monza-Crotone c'è stato un episodio simile non punito come rigore e il VAR non è intervenuto. Come lettura soggettiva si può discutere".

Così Mazzarri: "Può darsi che il VAR abbia visto un'altra immagine: davanti non vedevamo, se l'avessero vista. Se è simile anche in B, è rigore".

Il parere di Marelli: "Conta molto il fatto che ha già colpito la palla e sta uscendo".

La replica di Mazzarri:

"Hanno dato un calcio sullo spigolo dell'area ed era rigore. Probabilmente sono cambiate le regole. Se la palla è lontana e si dà un calcio è rigore. Questo ancora di più".