Bayern, De Ligt: "Qui tornerò a giocare come all'Ajax, alla Juve era diverso"

© foto di Image Sport

Prime parole da giocatore del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt, queste le prime impressioni a caldo dell'ex Juve: "Sono molto felice di diventare un giocatore di questo grande club. Credo che qui giocherò come giocavo all'Ajax, alla Juve era un po' diverso. Sono un difensore che gioca anche la palla, in maniera più forte ma anche più veloce".