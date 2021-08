Bayern, Nagelsmann carico nonostante il 3-0 col Napoli: "Alleno il club dei miei sogni"

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern, ha concesso alcune dichiarazioni dopo le prime due settimane di preparazione dei bavaresi, raccontando l'emozione di poter guidare la squadra del cuore: "Succede solo una volta nella vita di allenare il club che tifi da quando eri bambino, nella tua terra natia. L'intero pacchetto è assolutamente unico". Pronto a ripercorrere la strada dei grandi allenatori? "Aspettiamo e vediamo" ha precisato l'ex Lipsia, 34 anni. Venerdì si sarebbe dovuto giocare il primo incontro ufficiale, contro il Bremer in DFB Pokal. Partita rinviata a seguito della positività al Covid-19 di un giocatore della squadra avversaria. L'esordio in Bundesliga avverrà il 13 sul campo del Borussia Monchengladbach mentre la prima all'Allianz il 22 agosto contro il Colonia. In mezzo la Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund, al Signal Iduna Park il 17.