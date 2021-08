Bayern, Nagelsmann su Messi al PSG: "Ci sono più soldi in ballo, come possono permetterselo?"

Non si fa altro che parlare di Lionel Messi al PSG, ad ogni latitudine. Una domanda sul tema è stata posta anche a Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, in conferenza stampa e la sua risposta ha fatto discutere tanto in Germania: "Non sono un esperto di mercato, so quello che dicono i giornalisti e mi stupisco a vedere alcune cose. In riferimento ad alcuni trasferimenti visti recentemente, bisogna tenere conto che non ci si limita ai numeri di cui si parla, vanno aggiunte altre somme che non vengono pubblicate e che dunque aumentano i soldi in ballo. Non è facile finanziare un colpo del genere e non capisco come ci sia qualcuno che possa permetterselo. Alcuni club hanno più facilità di altri a fare cose del genere".