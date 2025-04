Bazzani: "Lukaku ancora decisivo, è tra i primi 5 bomber del campionato"

“Lukaku è un giocatore importante, non sarà più quello dell’Inter, perché attacca meno la profondità, ha meno spunti ma è anche fisiologico. Eppure - ha detto l’ex attaccante e opinionista Dazn Fabio Bazzani a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - nel nostro campionato è molto decisivo. Del resto i numeri parlano da soli, lui è un riferimento costante per il gioco del Napoli.

La garanzia è che Conte ha puntato decisamente su di lui, perchè anche se non è quello di qualche anno fa è ancora determinante in serie A, anche talvolta puntando la porta e non solo col grande lavoro che assicura spalle alla porta. Per me resta tra i primi cinque bomber della massima serie: forse in questo momento e in questa stagione prima di lui ci sono Kean, che ha trovato grande continuità, Retegui, che vive un periodo d’oro, e i due interisti Thuram e Lautaro, ma sono tutti grandi attaccanti e Big Rom è tra i più forti sicuramente. McTominay ha grande tempismo e ha doti da vero bomber, ieri ha sfruttato il movimento e gli assist di Lukaku ma anche il doppio play. Penso che Conte abbia avuto in testa un centrocampo con un elemento di inserimento, e lo scozzese sta facendo molto bene anche in fase realizzativa”.