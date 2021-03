Bazzani sulla lotta Champions: "Vedo un solo posto con una favorita"

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “I club non hanno molto piacere che i propri vadano in giro per le rispettive nazionali. Ma adesso si inizia a parlare di gare che valgono qualcosa e bisogna mettersi nei panni dei ct che devono vedere all’opera le proprie nazionali. Bisogna adeguarsi a tutto questo. Mancini cercherà sempre di mettere in campo la migliore formazione, ma con partite così ravvicinate dovrà far giocare i giocatori che staranno meglio.

Lotta Champions? La corsa è entusiasmante, il Milan con la vittoria di Firenze ha fatto un passettino verso il secondo posto, forse i posti liberi ora sono il terzo e il quarto. Juve, Napoli, Atalanta, Roma e forse Lazio si batteranno per questi due posti. Faccio fatica la Juve fuori dalle prime quattro e quindi per il quarto posto sarà una bella lotta con l’Atalanta che vedo come favorita, per la sua condizione atletica e per il gioco che fa.

Cosmi? Ha liberato la testa ai suoi giocatori dandogli fiducia, ha dato più spazio a Simy che ora può dimostrare tutte le sue qualità. Nel Crotone il problema sono però i troppi gol subiti, si perde tutto quello di buono che si costruisce davanti".