Behrami-Dzemaili, stoccata a Jorginho: "Fisicamente crollava, non capivamo perché giocasse"

Intervenuti ai microfoni di RSI Sport, i due ex centrocampisti svizzeri del Napoli Valon Behrami e Blerim Dzemaili hanno rivelato le loro perplessità all’epoca sull'ex compagno di squadra Jorginho, criticandone in particolare la fragilità fisica.

Dzemaili in una classifica di centrocampisti con cui ha giocato posiziona Jorginho solo al quinto posto, alle spalle di Xhaka, Behrami, Freuler e Inler: "Non vedevo tutte queste qualità in Jorginho per aver fatto quella carriera".

Interviene Behrami: "Quando io e Blerim ci guardavamo in allenamento quando c'era Jorgihno, lui aveva questa forza fisica, si metteva avanti col fisico, col corpo se lo rigirava su sè stesso, perché poi era il periodo che Jorginho giocava e noi un po' meno. E lui diceva: 'Ma tu hai visto che me lo metto sopra come uno zaino? Non capisco come gioca lui'. Lui ha questa idea di Jorginho perché in allenamento, nel confronto diretto, c'era troppa differenza tra loro. Dopo, Jorginho ha intelligenza tattica, modo di muoversi, ha trovato anche l'allenatore giusto. Ha fatto una carriera superiore a quella che magari meritava. Si sono incastrati dei modi di giocare, Sarri, questo palleggio, Sarri che lo porta al Chelsea, lo scambio con l'Arsenal, te lo ritrovi perché vuoi un palleggiatore. Poi è sempre questione di sensazioni, chi soffrivo di più e chi di meno. Perché magari lo soffrivo meno, in aggressione se non aveva un appoggio gliela prendevi sempre perchè fisicamente crollava, anche sulla sua pressione. Poi era bravo quando arrivavi in pressione, si appoggiava e ti toglieva il tempo. Ma se dovevo andare sul contrasto fisico, il più facile a cui togliere il pallone, il più facile ad andare ad affrontare era Jorginho, obiettivamente. Poi quando entri in un contesto forte come Chelsea o Arsenal, ti ruba l'occhio e dici: 'Cavolo, sta giocando bene'. Si ma perché anche noi a Napoli giocavamo molto meglio di quando Blerim giocava a Torino ed io a Genova, perché è un altro contesto".