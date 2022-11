Behrami replica a Spalletti: "Non spingiamo Kvara perché è un trend, ma perché fa la differenza!"

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha parlato delle parole di Spalletti su Kvaratskhelia, intervenendo così a Dazn

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha parlato delle parole di Spalletti su Kvaratskhelia, intervenendo così a Dazn: "Spalletti? Kvara non lo spingiamo noi perché è un trend, ma perché fa la differenza in Italia ed in Europa. Io ho avuto compagni che pure se si allenavano poco quella settimana li volevo in campo. Più avanti magari sceglierebbe diversamente, poi è chiaro che è tutto il sistema che funziona e Spalletti può scegliere qualsiasi cosa".