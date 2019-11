Behrami: "Tra Cavani e Higuain scelgo Hamsik! Cannavaro jr una delle poche persone preziose..."

L'ex centrocampista del Napoli Valon Behrami ha rilasciato un'intervista a Gianlucadimarzio.com: “Cavani o Higuain? Prenderei il fisico di ‘Edy' e la potenza del ‘Pipa’ ma alla fine sceglierei Hamsik perché era il più completo di tutti nel suo (nostro) ruolo: destro, sinistro, si sposta ovunque, sempre tranquillo. Anche quando dicevano non giocasse bene lui era sopra la media, universale. Paolo Cannavaro? So che posso contare su di lui e lui su di me. Non ci sentiamo tantissimo ma basta poco per tornare in sintonia. E’ una delle poche persone preziose che ho nel calcio".