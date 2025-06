Belgio, Garcia: "De Bruyne-Napoli? Non lo sappiamo, farà scelta giusta". Il ds sull'arrivo in nazionale...

A margine della finale della competizione giovanile delal KDB Cup persa dal Bruges contro il Barcellona, il ct del Belgio Rudi Garcia ha parlato di Kevin De Bruyne, traquartista prossimo alla firma con il Napoli, ai microfoni di Vtm: "Non sappiamo dove giocherà De Bruyne l'anno prossimo, ma siamo fiduciosi che farà la scelta giusta. Ha giocato dieci stagioni al Manchester City. È eccezionale, ma presto inizierà un nuovo capitolo anche per lui".

Salvo diversa comunicazione, De Bruyne è atteso nel ritiro della nazionale Belgio a Tubeke domani: "Non abbiamo ancora ricevuto risposta. Stasera o domani mattina lo contatteremo per sapere se si unirà a noi domani o più tardi", ha detto il ds del Beglio Vincent Mannaert. "Ogni scelta che farà sarà quella giusta. Ha abbastanza esperienza, sia a livello familiare che sportivo, per fare la scelta giusta", ha continuato il dirigente.

Garcia sull'apporto alla nazionale di De Bruyne: "La sua motivazione a raggiungere un'ottima qualificazione è molto importante per noi. Ha dovuto ritrovare il sorriso dopo un periodo difficile al Manchester City, ma negli ultimi mesi ha potuto dimostrare ancora una volta di che tipo di giocatore si tratta."