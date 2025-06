Chiesa esalta Conte: "Chi lo prende ha più possibilità di vincere"

Federico Chiesa, anni 27, esterno del Liverpool, è un potenziale nome che ritorna per il mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport lo accosta agli azzurri e intanto lo ha intervistato. Chiesa spende parole d'elogio per Conte che a sua volta stima tanto l'ex esterno della Juventus: "Mi mancava un’esperienza all’estero, dopo Firenze mi ero spostato solo a Torino. Vivere in una cultura e in un contesto diversi mi ha fatto crescere come uomo. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto".

Che effetto le ha fatto lo scudetto vinto dal Napoli di Conte?

"Chi prende Conte, come Allegri, ha più possibilità di lottare per lo scudetto, a Napoli lo ha dimostrato una volta di più. È un vincente e dovunque va ci riesce. Come Max e Ancelotti".