McTominay, l’ex tecnico dell’Academy United: “Dall’under 6 faceva gol! Qui non l’hanno capito…”

vedi letture

Neil Harris, ex tecnico dell'Academy del Manchester United, ha parlato a Sky Sport nello speciale dedicato a Scott McTominay: "Scott era il più piccolo di tutti. Era minuto, ma di grande qualità, La prima volta che lo vedemmo fu negli Under 6, è sempre stato un giocatore piccolino che giocava in mezzo a quelli più grandi, ma dribblava tutti ed aveva sempre un grande sorriso. C'era una personalità enorme dietro quel ragazzino così piccolo. Lui dribblava benissimo, colpiva bene la palla, amava giocare a calcio, c'era sempre quel sorriso sulla sua fascia e questo è merito dei genitori, sono stati super con lui, super rilassati, si sono fidati di noi. Sapevamo di avere in mano un ottimo calciatore, bisognava solo aspettare. Lui si adatta bene, è uno dei suoi segreti, qui era sempre un punto di riferimento.

Perché Ferguson così importante per lui? Scozzesi! (ride, ndr). Ferguson ha sempre creato un clima familiare, ha voluto i ragazzini vicini ai grandi, ha sempre saputo tutto, perciò c'è quella foto di Scott da bambino con Sir Alex. Noi dovevamo guardare a lungo termine, non solo all'Under 15 o 16. La sua forza mentale fu importante. Qui hanno sottovalutato l'importanza di McTominay, gestisce palla, la conduce, fa gol calciando, di testa, rompe il gioco, ha tecnica. La gente si aspettava un centrocampista difensivo. Noi sapevamo fosse uno da gol, guardate l'ultima finale di Fa Cup, lo United non l'avrebbe vinta senza McTominay durante il percorso. La sua cessione mi ha sorpreso. Ci siamo scritti tutto l'anno con gli allenatori dell'Academy, abbiamo seguito il Napoli passo passo. McFratm! ".