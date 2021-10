Belgio, Martinez: "Difficile preparare la gara con l'Italia. Come se avessimo perso 2 volte..."

Ora quanto sarà difficile preparare la squadra per i prossimi impegni? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto Martinez, ct del Belgio che dopo la sconfitta contro la Francia - il 3-2 incassato in rimonta allo Juventus Stadium - ha risposto così: "Sarà difficile preparare la prossima gara perché non abbiamo perso solo una gara. E' come se avessimo perso due volte vista la prestazione nei primi 45 minuti. Forse non era rigore, il VAR con noi è stato piuttosto severo. Però dobbiamo pensare al Mondiale, sarà tra 13 mesi. Però tra qualche giorno ci sarà la gara contro l'Italia e poi a novembre le sfide valide per la qualificazione al Mondiale. Bisogna farsi trovare sempre pronti".