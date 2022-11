Belgio, Mertens: "Primo gol arrivato su un fallo che non c'era. Il ko col Marocco pesa tanto"

L'ex Napoli Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro il Marocco.

L'ex Napoli Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro il Marocco: "Abbiamo iniziato bene, poi loro hanno segnato su fallo che secondo me non c'era. Noi abbiamo fatto il nostro, secondo me abbiamo avuto le migliori occasioni. Quanto pesa la sconfitta in chiave qualificazione? Tanto".