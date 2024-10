Belgio, Tedesco sull'assenza di Lukaku: "Uno come lui aiuta ad affrontare certi giocatori”

Il commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di questa sera per 2-2 contro l'Italia di Luciano Spalletti.

Quanto è mancato Lukaku in una partita come oggi?

"Siamo entrati malissimo in partita, prendere il gol al primo minuto qui non ti aiuta sotto l'aspetto mentale, abbiamo perso compattezza. Pensavamo di dover fare qualcosina in più dopo aver preso il gol, lì invece devi rimanere calmo e compatto. Non ci siamo riusciti, l'Italia ha raddoppiato per questo. Giocatori come Romelu, De Bruyne e Onana aiutano ad affrontare giocatori di questo calibro".