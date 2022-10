Bellinazzo: “ADL lavora al progetto diritti tv con Apple, purtroppo alla Lega le sue intuizioni diventano boutade”

"Anche Netflix ha bisogno di diritti tv legati allo sport per tenersi gli abbonati, ormai si è capito che film e serie tv non bastano più".

TuttoNapoli.net

Marco Bellinazzo, esperto di economia sportiva del Sole 24 ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Interesse del Napoli per i diritti tv della Serie A con Apple? Era un’idea nata dall’incontro che c’è stato a Napoli tra De Laurentiis e Tim Cook. Sembrava ai più una boutade ed invece è un progetto sul quale si sta lavorando. Ora i diritti tv sono diventati centrali allo sviluppo dello streaming di Apple, c’è stato prima un accordo con la lega di Baseball americana e poi con la MLS, la lega dove gioca Insigne. E’ un accordo molto innovativo, è prevista una vera e propria sinergia industriale con la lega calcio americana.

Perché questi colossi vogliono affermarsi nel calcio? Perché il calcio avendo una platea di 4.5 miliardi di spettatori è un prodotto pregiato. C’è una vera e propria guerra tra i giganti dello streaming per accaparrarsi clienti e per tenerseli. Anche Netflix ha bisogno di diritti tv legati allo sport per tenersi gli abbonati, ormai si è capito che film e serie tv non bastano più.

ADL disse anni fa che le partite si seguiranno sui telefoni? Lo smartphone diventerà il device preferito dai giovani, che tra poco diventeranno la maggioranza. E’ corretto quello che osservava il presidente del Napoli, così come l’arrivo dei cinesi nel calcio. De Laurentiis sta lanciando di lanciare alla Lega un messaggio positivo, che continua a non capire che se si continua così oltre alla Premier anche Liga e Bundesliga faranno passi da giganti e il divario con la Serie A crescerà sempre di più.

Abbiamo sottovalutato la vision futuristica di ADL? Sicuramente la capacità di intravedere determinati fenomeni dell’industria calcistica è riconosciuta. Il problema è che portare certi messaggi in un contesto litigioso come quello della Lega fanno diventare una boutade delle intuizioni. Nella Lega tutto finisce nel guazzabuglio, i presidenti e i dirigenti avveduti sono davvero pochi. Spero che la situazione complicata che la Serie A vive faccia diventare una maggioranza questa minoranza. Bisogna sparigliare, magari andando a perderci all’inizio, con delle scelte coraggiose che poi risulteranno vincenti in futuro.

Cosa porterebbe economicamente uno scudetto al Napoli? Porta solo dai 7 ai 9 milioni in più, ma vincere uno scudetto significa per il brand mettere un piede nel futuro”.