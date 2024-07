Bellinazzo: "Il Napoli ha cambiato filosofia nell'approccio al mercato. Vi spiego..."

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore: “Ci voleva questa rivoluzione in difesa dopo un’annata in cui l’assenza di Kim non è stata mai colmata. C’è anche un cambio di filosofia nell’approccio del Napoli al mercato: non più solo giovani, ma anche giocatori maturi ed esperti, in più a parametro zero. Questa strategia permette di risparmiare sui costi del cartellino, anche se c’è un maggiore riconoscimento d’ingaggio ai giocatori e di commissioni ai procuratori.”

Su Hermoso: “In questo caso, se avessi dovuto acquistare il cartellino, avresti pagato non meno di 25/30 milioni. Quindi, il club che va a prenderlo a parametro zero ci guadagna, ma deve essere bravo nel cercare di risparmiare il più possibile, e De Laurentiis e Chiavelli sono bravi in questo. Queste trattative tendono a rallentare perché si aspetta che eventuali concorrenti, spaventati dalle commissioni per i procuratori, si tirino indietro, facendo abbassare le cifre dell’ingaggio e delle commissioni.”

Su Inter-Buongiorno: “Le vie del mercato sono infinite. Quello che possiamo dire con certezza è che l’Inter non avrebbe bisogno oggi di un giocatore come Buongiorno. Quindi, la leggo come una notizia fatta circolare dai procuratori in cerca di maggiori commissioni, per mettere pressione sul compratore ed alzare il prezzo. Se si dovesse palesare un interesse di una squadra saudita verso un difensore dell’Inter, è chiaro che poi dovrebbe andare sul mercato per formare le famose coppie. Al momento, quello che si è palesato intorno a Buongiorno è più uno scenario di mercato che qualcosa di concreto.”

Su Kvara: “Il Napoli si trova in una situazione un po’ strana. Si è data per scontata l’uscita di Osimhen, che probabilmente alla fine lascerà Napoli, ma non alle cifre riportate fino ad adesso. Per Osimhen, il processo di crescita comprenderebbe la Premier e non l’Arabia. Kvara è un giocatore sul quale c’è tantissima attenzione, ha grandi prospettive, un giocatore quasi raro al giorno d’oggi. Il Napoli è forte di un contratto ancora lungo e quindi credo che il giocatore rimarrà, sempre se non si trovano delle difficoltà nel far uscire Osimhen. Il Napoli e Antonio Conte cercheranno in tutti i modi di tenere Kvara e gli aumenteranno l’ingaggio.”

Su Lukaku: “Se dovesse arrivare un’offerta per Osimhen sotto le aspettative, vista la stagione non brillante e i tanti infortuni, però sul mercato un’altra punta ti costerebbe 40/50 milioni, qualche ragionamento andrebbe fatto. Lo scenario per me più probabile è sicuramente Lukaku come vice Osimhen, visto il suo rapporto con Conte.”