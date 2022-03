Bellinazzo: “Lo scudetto per il Napoli sarebbe un miracolo, vi spiego”

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo: "C’è uno squilibrio nel calcio italiano che viene da lontano, per i costi legati ai cartellini, trasferimenti e mediazioni senza che si siano ottimizzati i ricavi. A questo squilibrio si è aggiunta la pandemia con gli stadi chiusi, che ha aggravato ancora di più la situazione con l’indebitamento della Serie A, che ha superato i tre miliardi di euro.

Sarebbe un miracolo se il Napoli vincesse lo scudetto? Per gli ingaggi del Napoli sì, siccome sono inferiori a Juve, Inter e Milan. Poi è un club che è cresciuto in questi anni sportivamente, raggiungendo risultati importanti, ma guardando sempre l’equilibrio dei conti. Il 2021 non è stato l’anno migliore in termini di bilancio, anche per questo dall’anno prossimo è in programma un taglio sugli ingaggi, con la partenza di Insigne che è il primo esempio.

Torneo durante i Mondiali? Dagli Emirati arrivano più soldi, forse meno in termini di strategia sul progetto di internazionalizzazione. A me quest’idea di un mundialito mentre si giocano i Mondiali non piace, ma non bisogna buttare via tutto. La Serie A negli Stati Uniti è ancora un campionato meno seguito rispetto a Premier e Liga”.