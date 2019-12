Bellinazzo: "Positivo il percorso di ricostruzione del Napoli, si poteva fare di più sugli impianti"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando un bilancio sul momento del club azzurro: "I numeri dicono quale piega può prendere il lato sportivo della squadra, esiste un determinismo tra aspetto economico e sportivo, il calcio mantiene una certa dose di imprevedibilità e dunque i più deboli possono battere i più forti in qualche partita. Per restare a certi livelli deve avere una forza economica importante, e non si può prescindere da quello.

Partendo dal fallimento, è evidente che bisogna guardare al Napoli di De Laurentiis con una visione assolutamente positiva per quel che è stato un percorso di ricostruzione di una società che ha dovuto adattarsi ad un modello di calcio che stava cambiando. Si poteva fare di più sotto l'aspetto della programmazione e costruzione di una struttura societaria e di impianti".