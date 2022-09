Bellinazzo su ADL: "Maestro nel coniugare aspetti contabili e buoni risultati, ma ha commesso un grave errore"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista di Il Sole 24 Ore.





Si parla della gestione De Laurentiis, anche alla luce di ciò che sta accadendo in casa Inter. "Le critiche a De Laurentiis erano legate alla necessità di gestire meglio anche determinati passaggi come anche l’addio di giocatori. Si possono scegliere tante strade consensuali per salutare giocatori che sono stati parte integrante della storia della società. Poi ho sottolineato che, ancora una volta, De Laurentiis si dimostra un maestro nel riuscire a coniugare gli aspetti contabili con la rifondazione di una squadra che può ottenere buoni risultati. Non ho mai avuto dubbi sulla capacità del Napoli e del settore tecnico di trovare giocatori.

Mancanza di strutture? Credo che quella di De Laurentiis sia una scelta legittima, ma ha commesso un errore grave: creare un centro sportivo di qualità, a Napoli, che potesse fare da hub per il reclutamento di giovani talenti del mezzogiorno, avrebbe dato tantissimo da un punto di vista sociale ed economico. Molti dei giocatori di Serie A provengono dal mezzogiorno, ma a 12-13 anni devono emigrare in altre realtà per formarsi. Il Napoli avrebbe potuto fare tante plusvalenze, oltre che avere tanti napoletani in squadra. Dal suo punto di vista la gestione è perfetta, come anche quella dello stadio. Ha fatto delle scelte e dal mio punto di vista ci sono aspetti positivi, ma anche negativi che hanno inciso sul fatturato e sulla crescita di ricavi".