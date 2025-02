Podcast Bellucci: "Manna bravo in conferenza, ma Conte non può essere felice. Su Okafor..."

L'ex attaccante anche del Napoli, Claudio Bellucci, è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, Conte potrebbe dire addio a fine anno vista la delusione di mercato:

"Sicuramente Conte non è felicissimo, ma non tanto perché è arrivato Okafor che è un ripiego, ma secondo me si aspettava una mano, ossia che arrivasse uno di primo livello. Kvara era la ciliegina sulla torta di quella squadra. Manna è stato bravo a spiegare le motivazioni, ma certi giocatori devi prenderli. C'è stato un completamento di rosa con Okafor che non ha soddisfatto".

Bologna che supera Motta, anche come risultato in Coppa Italia:

"L'ambiente di Bologna lo conosco bene, mi sembra più adatto caratterialmente rispetto a Motta. Sposa bene l'ambizione della gente e della società Italiano. Vedo una squadra più consapevole. Lo scorso anno fu la sorpresa il Bologna, quest'anno mi sembra che chi affronta il Bologna deve sempre temere, perché pressa alto, non ti fa respirare. Il lavoro di Italiano ora sta pagando e i giocatori si divertono nello stare insieme. Ho avuto Ulivieri e Mazzone, la gente li amava per il modo di fare, mi ricorda proprio la connessione che avevamo noi, con quei mister, con l'ambiente".

Un giudizio su Castro?

"Mi piace molto, non lascia respirare i difensori, li tiene in apprensione. E' giovane. Più che a Radamel Falcao assomiglia a Retegui".