Bellucci punta su Meret: “Il portiere deve parare, nemmeno Buffon era bravo con i piedi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli, Claudio Bellucci.

Giusto che il Napoli punti su Meret?

"Poteva avere un po' più di continuità, ma quando hai un Gattuso o Spalletti che chiede cose che, tecnicamente, non hai, vai in difficoltà, ed è per questo che Ospina è parso più sicuro. Già è nel giro della Nazionale, quindi io direi che è arrivato il momento di puntare forte su di lui. Il portiere deve parare, poi se è anche bravo nel giro palla è un di più. Nemmeno Buffon era bravo con i piedi, ma è stato il miglior portiere italiano di tutti i tempi. La tecnica può essere affinata e migliorata".