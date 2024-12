Bellucci su McTominay: "E' un gran colpo, chi lo paragona al Milinkovic-Savic non sbaglia"

“Il Napoli è uscito con molta più consapevolezza dal ciclo di ferro, in realtà già dopo Verona si era capito che un altro anno come quello passato non sarebbe stato possibile. Poi uno come Conte, o lo segui o lo segui, non ci sono alternative. Per cui – ha detto l’ex azzurro e allenatore Claudio Bellucci a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - il Napoli non avrà problemi in futuro ed affrontarlo non sarà facile. Poi vincere a Torino con il Toro non è mai semplice, la squadra ha giocatori di spessore, un tecnico bravo, la gara è finita solo 1-0 perché Milinkovic-Savic ha fatto miracoli. Del Napoli mi piace che tutti fanno gol, Mc Tominay è un gran colpo e chi lo paragona al Milinkovic ex Lazio non sbaglia.

La Coppa Italia? Tutti la snobbano ma quando si arriva agli ottavi la vuole vincere chiunque. Il turnover è necessario, il Napoli ha grandi giocatori ed è giusto che abbiano più minuti nelle gambe. Anche la Lazio sta facendo grandi cose, sarà una grandissima partita.

Danilo? Secondo me può essere un ottimo obiettivo, è duttile, può fare tutti i ruoli della difesa, ha esperienza, non trema, nel girone di ritorno il Napoli per mantenere certi livelli dovrà avere giocatori di personalità. L'idea mi piace, può dare una grande mano, soprattutto se lo chiede Conte”.