Benevento, Caserta: “Non capita sempre di fare 5 gol al Napoli. Ora piedi per terra e testa al Lecce”

Fabio Caserta, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del netto successo ottenuto contro il Napoli:

Ora tutti penseranno ma quanto è forte il Benevento. Stasera si è vista una bella squadra. “Fa piacere fare 5 gol al Napoli anche se in amichevole. Sono contento perchè ho ottenuto risposte importanti dai ragazzi. Da domani penseremo alla prossima sfida in campionato.

Ancora più contento perché c'era il presidente sugli spalti. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Ripeto fa piacere perchè non capita tutti i giorni fare 5 gol al Napoli. La cosa che mi fa piacere è l’applicazione e la voglia dei ragazzi. Ora piedi per terra, dobbiamo pensare al campionato. Adesso testa al Lecce. Il lavoro fatto in questi anni vuol dire che è stato apprezzato dal presidente. Tra cinque minuti devo mettermi con la testa a pensare alla sfida con il Lecce.

Dopo la sosta col Lecce. Stanno rientrando i vari nazionali, la aiuteranno ancora di più. Sono giocatori importanti, come lo sono del resto quelli che hanno giocato oggi. Dobbiamo fare affidamento su tutto il gruppo, poi ci sono quelli che alzano il tasso tecnico e devono darci una mano nei momenti di difficoltà. Abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo continuare a lavorare e sono convinto che questi ragazzi abbiano tanta voglia di farlo.

Anche il Napoli è atteso da un impegno importante, contro la Juve. Quanto può risultare più facile o difficile a seconda dei casi?

"Stiamo parlando di giocatori importanti. Il mister lavorerà magari su errori fatti oggi ma c'erano tanti giovani, lascia il tempo che trova. Noi dobbiamo resettare, siamo contenti per questa gara in uno stadio meraviglioso, ma dobbiamo pensare a una gara importante".