Benevento, il ds Foggia: "Grave errore pensare al Napoli in crisi, sono fortissimi! Su Insigne..."

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "All'andata facemmo una grande gara decisa da Insigne. Dobbiamo stare attenti, una semplice disattenzione può essere fatale.

Se pensiamo che il Napoli è crisi faremmo un grande errore. Il Napoli va rispettato, è una grandissima squadra. Come tutte le squadre può avere periodi negativi, ma bisogna anche capire i motivi che sono chi è all'interno conosce. A volte ci si sofferma sugli infortuni, ma nelle varie realtà bisogna ampliare l'orizzonte.

Insigne jr? Ormai è pronto per la Serie A. Non ha avuto continuità di campo e gestione, ma sapevamo potesse essere importante sia in B che in questo campionato. E' cresciuto tanto".