Benevento, il ds Foggia: "Sogno di affrontare il Napoli in Serie A"

“La speranza è quella di affrontare il prossimo anno il Napoli in Serie A”. Lo ha detto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di Canale 8, alla trasmissione Linea Calcio. Il dirigente sannita ha svelato il suo grande sogno: "Giocare contro il Napoli in A perché vorrebbe dire aver portato il Benevento in A. Sarebbe, inoltre, una soddisfazione enorme regalare una gioia al nostro meraviglioso pubblico e alla grande proprietà che abbiamo”.