Benevento, il sindaco Mastella: "Speriamo in un pari! Juve-Napoli? Orrendo accettare il 3-0..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento, nella settimana che porterà al derby: "Soluzione democristiana? Un bel pareggio, speriamo di non perdere con il Napoli anche perché con le grandi abbiamo sofferto. Juventus-Napoli? Io dico solo questo: mi sarei aspettato dal Presidente Agnelli un fair play richiesto in situazioni come questa. Accettare il 3-0 è stata una cosa orrida dal punto di vista sportivo.

RELAZIONE NAPOLI-BENEVENTO - "Rapporto tra Benevento e Napoli? Talmente ottimo che Vigorito è tornato da Milano con De Laurentiis, rischiando pure di venire contagiato dal COVID-19! I rapporti sono più che buoni. C'è stato un atteggiamento un po' infamante sul fatto che al Sud e a Napoli si imbrogli di per sé. Anziché essere tutti innocenti fino a prova contraria si è tutti colpevoli. Tutti delinquenti abituali che tentano di imbrogliare le persone. Questa categoria di giudizio è mostruosamente impropria e inaccettabile. Noi come sindaci ci siamo opposti alla chiusura delle piazze e delle vie, noi possiamo persuadere ma non possiamo fare lo Stato di Polizia. Non si può deresponsabilizzare il Governo, i sindaci hanno già tante responsabilità. Non ci sembrava una cosa corretta. Benevento-Napoli, chi vince? A me va bene il pareggio".