Benevento, Insigne jr: "Stasera tifo Napoli, ma domenica voglio vincere! Lorenzo è carico"

Stasera Roberto Insigne sarà incollato alla tv per tifare Napoli nel ritorno dei sedicesimi di finale contro il Granada. Domenica, poi, dovrà sfidarlo da avversario con il suo Benevento. E il fratellino di Lorenzo ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo. E' carico, com'è carico tutto il Napoli. Spero tantissimo in una vittoria. Non credo alla crisi del Napoli, che ha giocatori straordinari e un allenatore che io stimo tanto anche come persona. Domenica non dovremo sottovalutare il Napoli, questa sarà la cosa più importante".

CORSA SALVEZZA - "Noi non abbiamo fatto ancora nulla, la strada è ancora lunga. Non dobbiamo mollare e fare più punti possibili. Con Napoli, Verona e Spezia cercheremo di portare a casa quanti più punti è possibile. Speriamo di fare una partita come all'andata, magari un risultato diverso. Per me è una emozione indescrivibile giocare contro il Napoli al Maradona, ma questo è il mio lavoro e so come gestire la mia ansia. Però sono emozionatissimo".

SU LORENZO - "All'andata avevo paura di lui, io lo conosco benissimo e so che può inventare una giocata da un momento all'altro. Era sulla mia corsia, cercavo sempre di coordinarmi con Letizia per non dare spazio. A proposito, Letizia sta bene, già da lunedì si sta allenando con noi, poi ovviamente starà a mister Inzaghi decidere se giocherà o meno. Speriamo che ci sia un risultato in favore del Benevento".