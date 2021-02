Benevento, Inzaghi non ci sta: "Napoli in emergenza? Io ho perso tre titolari!"

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, intervenuto in conferenza stampa ha così risposto a chi gli faceva notare delle assenze del Napoli: "Anzitutto dico che mi dispiace non avere domani Glik, Improta e Iago Falque che sono fondamentali e titolari. I sostituti sono ampi, la rosa è valida e ci sarà la possibilità per tutti di mettersi in mostra".