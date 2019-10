Benfica, Nuno Gomes: "Juve favorita con CR7, ma Napoli e Inter sono più competitive"

L'ex attaccante della Fiorentina, oggi dirigente del Benfica, Nuno Gomes, scopritore di Joao Felix, ha parlato anche della Juve e di CR7 in un'intervista a Leggo: "Tra quanti anni Joao Felix vincerà il Pallone d'Oro? È un fuoriclasse. È giovane e ha tempo per diventare ancora più forte e vincerlo. Con lui e Ronaldo il Portogallo può bissare il successo all’Europeo? Non ha solo loro, è forte in tutti i reparti. Sì, possiamo fare doppietta. Se ho il rimpianto di aver giocato poco con Ronaldo? Ho avuto la fortuna di giocare insieme a lui due Europei e un Mondiale, mi sarebbe piaciuto farlo ancora. Con un fenomeno così vicino avrei segnato tanti gol in più. La Juve ha ancora lo scudetto in tasca? Quando hai CR7 sei sempre favorito, ma quest’anno la serie A è molto più competitiva. Penso a Inter e Napoli ma occhio pure all’Atalanta. E non sottovalutate la Roma. Chi sarà il prossimo Felix? «Su tutti Fabio Silva e Tiago Dantas".