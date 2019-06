Benitez ammette: "Sì, ADL mi contattò l'anno scorso ma non volevo lasciare l'Inghilterra"

Accostato ancora alla Serie A, Rafa Benitez stavolta sarebbe pronto a tornare in Italia. L'anno scorso però non lo era, quando Aurelio De Laurentiis lo contattò per riportarlo a Napoli. A confermare questa liason il manager spagnolo stesso, intervenuto al microfono di Calciomercato.it: “I miei amici mi hanno riportato diversi rumors: il calcio italiano mi piace, questo è chiaro, ma oggi non so cosa accadrà. Seguo tantissimo la Serie A, continuo ad essere in contatto con diversi calciatori con i quali ho lavorato lì: conservo un bellissimo ricordo di quegli anni”.



De Laurentiis parla sempre benissimo di lei: è vero che la contattò per un ritorno in azzurro?

“Beh, avevo un contratto con il Newcastle ed ero contento lì, anche perché la mia famiglia in Inghilterra ci sta benissimo. Ora sono aperto a nuove possibilità, non so cosa accadrà nei prossimi mesi, ma ovviamente adesso il Napoli è felice con Ancelotti, che è un grande e sta facendo benissimo. Senza dubbio, Aurelio sarà soddisfatto del suo lavoro”.



Tanti calciatori da lei portati a Napoli continuano ad essere protagonisti in azzurro: ne è orgoglioso?

“Senza dubbio. Qui a Madrid ho incontrato diversi tifosi, tra i quali dei napoletani che ricordavano con affetto i miei tempi in azzurro. La squadra giocava bene e ha vinto due titoli, che non è mai semplice: sono orgoglioso di quello che riuscimmo ad ottenere”.



Koulibaly è diventato uno dei difensori più richiesti al mondo.

“Proprio un mese fa ho parlato con lui: è cresciuto tanto, con noi fece bene ma era ancora giovane, ora è diventato fortissimo”.

Per il Napoli vale 150 milioni: è il prezzo giusto?

“Non lo so, ormai il mercato è diventato folle: tutto può succedere…”.