Benitez: "Due scudetti in tre anni? Me lo aspettavo in parte per un motivo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 10:20
di Fabio Tarantino

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"Se mi aspettavo i due scudetti vinti in tre anni? Sì e no. Sì, perché hanno quella stabilità di cui un club ha bisogno, una buona rosa e un bravo tecnico, che sa valorizzare i giocatori. No, perché rivali come Inter, Juventus o Milan hanno il livello per vincere lo scudetto. Per questo ciò che sta facendo il Napoli ha grande valore.

La Serie A di quest'anno? È presto per dire come finisce. Le squadre di vertice hanno ottime rose e i titoli si vincono negli ultimi dieci turni. Stadio di proprietà? La crescita dei club non riguarda solo il campo, ma tutti i reparti. Se dipendi solo dai risultati, può mancarti la stabilità, che è invece fondamentale per crescere". 