Benitez: "Due scudetti in tre anni? Me lo aspettavo in parte per un motivo"

vedi letture

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"Se mi aspettavo i due scudetti vinti in tre anni? Sì e no. Sì, perché hanno quella stabilità di cui un club ha bisogno, una buona rosa e un bravo tecnico, che sa valorizzare i giocatori. No, perché rivali come Inter, Juventus o Milan hanno il livello per vincere lo scudetto. Per questo ciò che sta facendo il Napoli ha grande valore.

La Serie A di quest'anno? È presto per dire come finisce. Le squadre di vertice hanno ottime rose e i titoli si vincono negli ultimi dieci turni. Stadio di proprietà? La crescita dei club non riguarda solo il campo, ma tutti i reparti. Se dipendi solo dai risultati, può mancarti la stabilità, che è invece fondamentale per crescere".